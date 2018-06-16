Фонд Гейдара Алиева подарил Гардабанскому району Грузии автомобиль скорой помощи - ФОТО

Фондом Гейдара Алиева азербайджанцам, проживающим в Гардабанском районе Грузии, был подарен автомобиль скорой помощи с новейшим медицинским оборудованием.

Находящийся в поездке в Грузии председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов передал автомобиль в пользование района, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель комитета также поинтересовался проблемами наших соотечественников, проживающих в этом районе.

Представители общественности района выразили благодарность Президенту Азербайджана и руководству Фонда Гейдара Алиева за их внимание и заботу.

Затем председатель Государственного комитета по работе с диаспорой встретился с представителями грузинской интеллигенции в Тбилиси.

На встрече обсуждались перспективы развития отношений между двумя странами. Председатель Госкомитета рассказал о прочных дружеских отношениях между нашими странами и народами и отметил, что Азербайджанское государство, в частности Президент Ильхам Алиев придает большое значение отношениям с Грузией. Было отмечено, что имеются широкие возможности для укрепления и развития наших отношений и сотрудничества в будущем. Целью встречи было встретиться с представителями интеллигенции Грузии и узнать их мнения по этим вопросам.

В ходе дискуссии были выслушаны мнения и предложения грузинских политологов, журналистов и ученых. На встрече присутствовали посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, глава представительства SOCAR в Грузии Махир Мамедов и другие.