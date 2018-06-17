МИД: Визит Пашиняна на оккупированные территории Азербайджана - призыв к войне

Министерство иностранных дел Азербайджана оценивает визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна на оккупированные территории Азербайджана, в том числе на линию соприкосновения войск, в качестве призыва к войне.

Об этом сказал Trend в субботу глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, комментируя визит Пашиняна на оккупированные территории Азербайджана, передает Day.Az.

"После визита президента Армении поездка Пашиняна на оккупированные территории Азербайджана - это является провокацией, военной авантюрой и преднамеренным шагом к обострению ситуации. Они открыто показывают, что Армения не заинтересована в разрешении конфликта путем переговоров и, в конечном счете, в прекращении военной агрессии и оккупации, и выводе своих войск с оккупированных азербайджанских территорий",- сказал Гаджиев.

По его словам, цель Армении - парализовать переговорный процесс с различными ухищрениями, усугубить ситуацию провокациями, в конечном итоге продолжить оккупацию азербайджанских территорий и сохранить статус-кво.

"Всем хорошо известно, что такое альтернатива переговорам, и поэтому ответственность полностью лежит на Армении",- подчеркнул Гаджиев.

Он выразил уверенность в том, что новое руководство Армении, имеющее популистские и ультрашовинистские националистические взгляды, понимая свою неспособность в решении серьезных социально-экономических проблем, с которыми столкнулась страна, пытается манипулировать общественным сознанием темой войны и Карабахом. "Утопическая и неосуществимая программа, представленная новым правительством Армении, открыто демонстрирует ситуацию, в которой оказалась страна. Но военная авантюрная политика, проводимая новым руководством Армении, ставит регион лицом к лицу с новыми угрозами", -сказал Гаджиев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.