ВС Армении нарушили режим прекращения огня 83 раза за сутки
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 83 раза, сообщает в воскресенье министерство обороны Азербайджана.
С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского, Иджеванского, Бердского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Гаймаглы и на безымянных высотах на территории Газахского района, и на безымянных высотах на территории Товузского и Гедабекского районов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шыхлар, Джевахирли, Ширванлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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