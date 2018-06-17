РЛС и ПВО Азербайджана держат под контролем аэропорт Ханкенди - ЗАЯВЛНИЕ МИНОБОРОНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА

Радиолокационные станции войск противовоздушной обороны Азербайджана держат под контролем воздушное пространство страны, в том числе аэропорт Ходжалы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны страны, распространенном в воскресенье в связи с появлением в ряде армянских СМИ информации о том, что якобы "истребители" Армении проводят полеты над Ханкенди.

Минобороны также отмечает, что все авиационые средства, совершающие полеты в воздушном пространстве Азербайджана, находятся под наблюдением, и информация о маршрутах всех полетов в автоматическом режиме незамедлительно передается в командный пункт ВВС страны.

"На фото и видео аэропорта Ходжалы, снятых 16 и 17 июня при помощи специальных средств, не наблюдается каких-либо истребителей. Вблизи взлетно-посадочной полосы наблюдаются один учебный самолет L-39, две единицы учебно-тренировочных самолетов ЯК-52, один прогулочный самолет CH-701, которые являются образцами старого производства и не находятся в использовании длительное время, и многоцелевой вертолет Ми-8", - отмечает министерство.

В заявлении также отмечается, что подобные провокационные сообщения распространяются Арменией целенаправленно с целью дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения войск.

Минобороны призывает местные СМИ не реагировать на такие авантюры армян.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.