Россия, Иран и Турция обсудят в Женеве формирование сирийского конституционного комитета

Представители стран-гарантов перемирия в Сирии - России, Ирана и Турции - соберутся в понедельник в Женеве, где обсудят со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой вопросы формирования сирийского конституционного комитета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В российскую делегацию входят спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Стороны проведут день в двусторонних консультациях, а 19 июня, как ожидается, состоится пленарное заседание.

По сути, "астанинский формат" проведет выездную встречу: если в Астане в основном идет речь о военных вопросах, то в Женеве страны-гаранты сосредоточатся на политической повестке дня в свете итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.