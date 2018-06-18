Россия, Иран и Турция обсудят в Женеве формирование сирийского конституционного комитета
Представители стран-гарантов перемирия в Сирии - России, Ирана и Турции - соберутся в понедельник в Женеве, где обсудят со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой вопросы формирования сирийского конституционного комитета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В российскую делегацию входят спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
Стороны проведут день в двусторонних консультациях, а 19 июня, как ожидается, состоится пленарное заседание.
По сути, "астанинский формат" проведет выездную встречу: если в Астане в основном идет речь о военных вопросах, то в Женеве страны-гаранты сосредоточатся на политической повестке дня в свете итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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