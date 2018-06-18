В соцсетях разгорается новый скандал вокруг фото назначенца Пашиняна - ФОТО

18 июня 2018 12:03

В Армении продолжает обсуждаться несолидное поведение в соцсетях нового главы Высшей аттестационной комиссии Армении Смбата Гогяна.

Пашинян назначил на высокий пост "нациста" - Соцсети - ФОТО

Напомним, что ранее скандал возник вокруг его фото, где он изображен со свастикой на рукаве. Это - фотошоп, однако размещенный на его личной странице в Facebook. Нацистская символика на фото государственного чиновника вызвала недоумение у пользователей соцсетей. Которые посчитали это очень странным. Как и тот факт, что вместо того, чтобы удались сомнительные фото, Гогян в СМИ и соцсетях принялся оправдывать их и объяснять.

По мнению пользователей, получив пост, он должен был сразу удались несолидные фото и остепениться. Репетитору по математике можно развлекать друзей в соцсетях, но главе ВАК это непозволительно.

Султан Керим

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