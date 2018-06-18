Политика Пашиняна ведет регион к новой войне - РОССИЙСКИЕ СМИ

Издание "Колокол России" опубликовало статью под названием "Пашинянская болезнь Армении", передает Day.Az.

Как отмечается в статье, совершенный в Армении переворот происходил по сценарию, отличному от обычных цветных революций. Главное различие - отсутствие крови и физического насилия. В разгар страстей на площадях снайперы не появлялись, столкновений митингующих с полицией не было, костры из покрышек, барабаны, коктейли Молотова и выступления артистов с политиками тоже отсутствовали, антироссийские и антирусские лозунги и плакаты тоже были относительно редки.

Поначалу казалось, что возобладала мудрость армянского народа, и решающего этапа любой цветной революции - пролития крови, удалось избежать именно из-за этого. Однако в дальнейшем оказалось, что просто была применена другая технология - не свержения, а замещения элит, с помощью "мягкой силы" - давления, уговоров, экономических обещаний. В новом армянском правительстве места заняли люди европейских глобалистских структур и "Открытого общества" Сороса, подчеркивает российское издание.

Это очень не понравилось России, США и Израилю. Последнему настолько, что стандартные поздравлению Пашиняну от Нетаньяху пришли через месяц после избрания. Трампу новая глобалистская Армения может помешать его союзу с Азербайджаном и новому, только что запущенному газопроводу в Европу, а также планируемому плацдарму против Ирана.

России же события в Ереване не понравились больше всех. И дело даже не в плохо скрываемой русофобии митингующих и Пашиняна. Если все заявления осуществятся, то регион ожидает новая масштабная война с непредсказуемым исходом, что Россию в корне не устраивает. Безответственные заявления и действия Пашиняна мгновенно вылились в реакцию со стороны Баку и обострение ситуации не только в Карабахе, но и на границе с Нахчываном.

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин на пресс-конференции резко одернул нынешнюю армянскую власть: "Громкие заявления, не укладывающиеся в соответствующие рельсы, которые в частности заложены ОБСЕ по этому вопросу, наверное, неконструктивны".

В самой же Армении начался передел собственности. Прежде всего, он коснулся бизнеса российских компаний. После "электромайдана" РАО ЕЭС по просьбе Саргсяна передало два актива - ЗАО "Электрические сети Армении" и Разданскую ТЭС другой российской компании "Ташир", только уже с владельцем-армянином, который заключил договор с правительством Армении на приобретение еще одного актива - ЗАО "Высоковольтные электросети". Но 30 мая 2018 г. было объявлено о расторжении этого договора по причине того, что он "невыгодный для Армении". Активы передаются олигарху Гагику Царукяну, спонсору Пашиняна.

Большие проблемы возникли и у Газпрома с его газораспределительными активами в Армении. Российской Южно-Кавказской железной дороге (ЮКЖД) отказано в управлении ЗАО "Армянская железная дорога". Причину высказал бывший начальник управления железных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Армении Арсен Мкртчян: "На мой взгляд, если бы директором армянской железной дороги был назначен армянин, на что я когда-то претендовал, местный директор работал бы более эффективно, понимая, что железная дорога останется на месте для его детей и внуков и ему некуда деваться. Не так, как российские руководители, которые приезжают сюда, работают 2-3 или 4 года, после чего бегут в другую страну, наслаждаясь деньгами, которые они здесь заработали".

Посмотрим, кто в итоге окажется руководителем, гражданин Армении или очередной варяг из Европы. К тому же, к этим словам должны прислушаться некоторые российские армяне, так как некоторые русские тоже могут применить подобный принцип в отношении них.

С серьезными проблемами в Армении столкнулась еще одна компания с российским капиталом - "ГеоПроМайнинг", занимающаяся эксплуатацией самого крупного в Армении золотого месторождения - Сотского и Агаракского медно-молибденового месторождения. И это проблемы только для крупных компаний. А сколько в Армении более мелкого российского бизнеса, который будут под предлогом национализации просто отбирать в пользу местных олигархов?

Обсуждается вопрос о запрете трансляции российских телеканалов. Председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян заявил: "Имперская пропаганда, которую Россия реализует как внутри страны, так и в странах бывшего Советского Союза, пытается сохранить свое влияние на эти страны. Между тем, мы видим, как эта страна развивает свою экономику, какие неудачи терпит с точки зрения прав человека. Поэтому руководство России пытается прикрыть это с помощью подобной пропаганды".

Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян назвал кириллицу "зибилицей" и запретил писать ему документы по-русски. Характерно, что Арутюнян применил азербайджанский фразеологизм. По-азербайджански "зибил" - мусор.

Говоря о повышающемся риске войны, автор статьи выразил сомнение, что с началом войны в аэропортах Лос-Анджелеса, Парижа и Москвы, а также на пограничном переходе Верхний Ларс выстроятся очереди из молодых армян, желающих сражаться и умирать за Армению. Как всегда, армянские диаспоры ограничатся сбором денег на войну с разной степенью порядочности сборщиков.

Чем занимается армянская диаспора в России? Они собираются на незаконные митинги у редакции "Комсомольской Правды", чтобы протестовать против эфиров с участием Михаила Леонтьева, оказывают громадное давление всеми доступными способами для того, чтобы осудить, закрыть, уволить, чтобы все принесли извинения и покаялись. Хорошо хоть не расстрелять. Вот такая армянская демократия.

Михаил Леонтьев очень эмоционально сказал правду. Да, форма высказываний была грубой, но содержание - правда. Это в глубине души знает каждый россиянин и армянин, только русские стараются толерантно помалкивать на эту тему, чтобы кого не обидеть. А Леонтьев рубанул сплеча, пишет "Колокол России".