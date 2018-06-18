У армянского депутата нашли военизированный зоопарк

В Армении при обысках у задержанного депутата Манвела Григоряна обнаружили множество оружия, парк дорогих автомобилей и даже личный зоопарк. Животных он кормил продовольствием, которое собиралось для солдат в Карабахе.

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении провели обыск в доме задержанного депутата Манвела Григоряна. Видео следственных действий продемонстрировала пресс-служба ведомства. На нем видны принадлежавшие депутату склад разного рода боеприпасов, оружия, а также автопарк.

Как передает Day.Аz, об этом пишет gradator.ru со ссылкой на РБК.

Особняк Григоряна располагается в курортной зоне Армавирского района Армении. По сообщению армянской спецслужбы, в доме хранились 18 противотанковых гранат для гранатомета РПГ-7, 20 гранат Ф-1, более 33 тыс. патронов различного калибра, 12 тротиловых шашек массой по 400 г, 79 единиц длинноствольного оружия, 39 пистолетов.

В помещениях здания был обнаружен целый склад с имуществом, которое, как сообщили в СНБ, собиралось общественными организациями, в том числе школами, для солдат во время обострения конфликта в Карабахе в 2016 году. Установить это помогли надписи и записки, прикрепленные к ящикам, где хранились предметы гигиены, туалетная бумага, майки, носки, бинты и лекарства. Депутат также собрал у себя ящики с продовольствием для солдат - томатной пастой, подсолнечным маслом, сгущенкой, макаронами.

Согласно сообщению СНБ на территории санатория, принадлежащего депутату, располагался также зоопарк: на кадрах видео запечатлены тигр, медведи и другие животные. Для их кормления использовались продукты, которые предназначались для военнослужащих армии Армении, отметили в СНБ.

На нескольких автостоянках, расположенных на принадлежащей депутату территории, был найден большой парк современных и ретроавтомобилей. Кроме того, там же стояли многочисленные мотоциклы, снегоходы и даже машина скорой помощи, которая также предназначалась для использования в зоне карабахского конфликта. По данным СНБ, внедорожники и скорая были переданы в Армению представителями российских армянских общин. Однако это имущество Григорян оформил на чужие имена и присвоил себе.

Депутат был задержан правоохранительными органами Армении 16 июня. В отношении него было возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении боеприпасов и оружия. ​

Григоряну было присвоено звание генерал-лейтенанта. В 90-е годы он участвовал в конфликте в Карабахе, а с 2000 по 2008 год, был заместителем министра обороны Армении. В парламенте страны он представляет правящую Республиканскую партию, в оппозиции к которой находится пришедший ранее к власти в результате протестов премьер-министр Никол Пашинян.

Депутат также возглавлял "Союз добровольцев "Еркрапа". Эта военизированная структура принимала участие в карабахском конфликте. После задержания Григоряна участники организации провели 16 июня в Ереване митинг протеста с требованием его освобождения. В то же время в Эчмиадзине свою акцию протеста провели горожане, требующие отставки мэра города Карена Григоряна, сына депутата.