МИД Азербайджана о военных преступлениях Манвела Григоряна - ДЕТАЛИ

Бывший замминистра обороны, национальный герой Армении Манвел Григорян принимал участие в многочисленных военных преступлениях, таких как совершение Ходжалинского геноцида, разграбление имущества азербайджанских жителей во время оккупации Физулинского и Джабраильского районов Азербайджана, пытки и массовое убийство военнопленных, а также взятие в заложники гражданских лиц, их пытки и убийства.

Об этом в понедельник сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в связи с арестом бывшего замминистра обороны Армении Манвела Григоряна, передает Day.Az.

"В интервью, которое он дал в 2014 году армянскому бюро Радио "Свобода", он открыто и "с гордостью" заявлял, что возвращался с карабахской войны с сотнями азербайджанских заложников и заставлял их работать в своем доме", - сказал Гаджиев.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана отметил, что Манвел Григорян, обвинявшийся в связи с этим в нарушении Женевских конвенций, презрительно заявлял, что не признает Женевские конвенции и гордится тем, что является армянином.

"К сожалению, начатое в отношении Манвела Григоряна уголовное дело ограничивается лишь экономическими преступлениями, совершенными в Армении. Должны быть расследованы преступления, совершенные им в период войны, в особенности действия в отношении сотен азербайджанцев, которых Григорян, по его собственному признанию, брал в плен и заложники, их дальнейшая судьба", - добавил Гаджиев.

Он выразил надежду, что международные организации по защите прав человека, в том числе Совет Европы, продемонстрируют активность в этом вопросе.