МИД Армении сорвал маску с генсека Совета Европы

18 июня 2018 15:50

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд всегда отличался проармянской позицией и необъективным отношением к Азербайджану.

Об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал в понедельник Trend в связи с заявлением пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна о якобы возможном приостановлении членства Азербайджана в СЕ, передает Day.Az.

Гаджиев отметил, что благодаря пресс-секретарю МИД Армении широкая общественность узнала о том, что было известно всем о Ягланде в кулуарах СЕ.

"Дело, кажется, дошло до того, что генеральный секретарь Совета Европы уполномочил МИД Армении говорить от его имени. Наконец-то, все маски слетели", - сказал Гаджиев.

Отметим, что ранее армянские СМИ привели слова пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна, где он утверждает, что Турбьёрн Ягланд якобы выступил с инициативой прекращения членства Азербайджана в Совете Европы. При этом Балаян отметил, что "процесс является достаточно долговременным". О каком именно процессе идёт речь, он уточнить не потрудился.

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