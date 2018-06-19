Пашинян собирается ограничить свободу слова в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян почти каждый день либо выходит в прямой эфир, либо делает записи в социальной сети. Это - предпочтительная для него форма общения, и, независимо от того, насколько это приемлемо или неприемлемо, армянская общественность старается понять, что хочет премьер-министр сказать на этот раз.

Но вчера люди вряд ли поняли Никола Пашиняна, поскольку то, что он написал на своей фейсбуковской странице, не только покрыто завесой таинственности, но и не поддается никакому описанию.

Как передают армянские СМИ, Пашинян написал: "Некоторые телекомпании, фактически пользуясь неограниченной возможностью свободы слова, решили проводить антигосударственную агитацию. Это, пожалуй, из тех случаев, когда благовоспитанность власти некоторые опять и опять путают со слабостью или наивностью. Не делайте этого. Просто не делайте".

Всего несколько строк - и множество вопросов. О каких телекомпаниях идет речь, если в Армении их можно сосчитать на пальцах? Что означает "антигосударственный"? Они предали страну, выпустили в эфир государственную тайну, преподнесли лжеинформацию, так что ли? Для всех этих случаев есть регулируемые законом наказания.

Значит, стоит ли напоминать о безграничной свободе слова или, тем более, благовоспитанности властей?

И поскольку такие вопросы безответны, армянам остается только делать догадки. А догадки о следующем: Никол Пашинян любую критику или замечание в адрес своей команды считает антигосударственным поступком. Никол Пашинян сам собирается ограничить свободу слова, о неограниченности которой он говорит. И в результате он собирается преподнести факт таким образом, будто он не ограничивает и контролирует, а показывает, что власть не слаба. А у сильного, как известно, всегда бессильный виноват.

Садиг Ахмедов