На Пашиняна готовилось покушение?

Некоторые группы пытались нейтрализовать Никола Пашиняна.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Аравот", об этом сказал во вторник директор СНБ Артур Ванецян, отвечая на вопросы журналистов после внеочередного заседания правительства.

Отвечая на вопрос, нет ли опасений за личную безопасность или безопасность премьер-министра, директор СНБ Артур Ванецян ответил, что они получают информацию о том, что некоторые группы пытались, так сказать, нейтрализовать его и Никола Пашиняна, но у них это не выйдет: "Я думаю, что кто-либо посмеет предпринять какие-либо шаги в отношении премьер-министра, обладающего таким авторитетом".