Как Никол Пашинян армянских олигархов шантажировать начал - ПОДРОБНОСТИ

Недавно премьер Армении Никол Пашинян побывал на оккупированных территориях Азербайджана. Незаконный визит был неожиданным и не имел внятной повестки, и поначалу многие посчитали, что он был связан с, как пишут армянские СМИ, якобы "подтягиванием" Азербайджаном сил к линии соприкосновения. Общественность была уверена, что верховный главнокомандующий инспектирует позиции и проверяет состояние линии обороны.

Однако грянувшие после этого разоблачения СНБ относительно депутата от РПА Манвела Григоряна заставили сомневаться, что карабахский вояж Пашиняна был вызван вопросами войны и мира. Вовсе нет. Премьер Армении отправился в Ханкенди торговаться.

После поездки он торжественно объявил о своей полной поддержке правящего в Карабахе режима и лично Бако Саакяна. Это должно было стать сигналом для противников Саакяна, и они, конечно же, согласно сценарию отступили. Не исключено, что и протесты в Ханкенди координировались из Еревана. Пашиняну, для закрепления своих позиций на оккупированных территориях вовсе не нужно было менять верхушку режима. Достаточно было ее припугнуть.

Что получил Пашинян за свою поддержку от Саакяна? Манвела Григоряна. Бако Саакян сдал сотоварища по карабахскому разбою в обмен на сохранение своей власти. И бог знает, какие еще скелеты он вынул из шкафа карабахского клана. Правда информация попала в руки не специалистов, а людей с улицы, для которых главное наделать побольше шума.

Генерал Манвел - негодяй, вор и убийца. Это хорошо известно и безо всяких обысков и следствий. И непонятно, почему ситуация вокруг его дела развивается на таком неграмотном информационном фоне. Чем дальше, тем больше в ней обнаруживается странностей. Например, очень странные подробности о сенсационном обыске в домах Григоряна опубликовали вчера армянские СМИ. Выяснилось, что СНБ первоначально искала некие золотые слитки, но не нашла. После чего сотрудники органов якобы попросили провести их в прохладное место (?), где они могут отдохнуть. И провели их - внимание - не в дом с кондиционером, а на склад, который почему-то не был обыскан. И посадили на ящики, которые, ну прямо чудо какое-то, оказались с той самой тушенкой.

Что за чушь?

В Армении уже задаются вопросом - для чего Григорян хранил в своих домах просроченную тушенку, если мог сбыть ее еще раньше? Продать награбленное у солдат в Армении никогда не было проблемой. Да еще лицу, имеющему такие полномочия, какие были у генерала Манвела. Высокопоставленные офицеры армянской армии всегда занимались воровством солдатского пайка и сбывали его на сторону и даже за рубеж. Это ни для кого не секрет, в том числе для правоохранительных органов. В Армении до сих пор вспоминают о скандале, когда после апрельских боев в одном из магазинов Польши обнаружились консервы, сухой паек и обмундирование армянской армии. Концов тогда так найти и не удалось. Как солдатская тушенка и форма попали в далекую Польшу, так и осталось загадкой.

Примечательно, что склады солдатской тушенки были обнаружены в доме генерала Манвела и в Карабахе. Такое впечатление, что все последние тридцать лет Григорян посвятил накоплению запасов консервов, ради этого жил и работал, создавал свою мафиозную империю.

Стоит ожидать, что в скором времени отношения Еревана и Ханкенди потеплеют как никогда, а разоблачения бывших полевых командиров будут сыпаться на головы армянской общественности одно за другим. Одно сенсационнее другого.

Однако все эти шумные разоблачения не могут скрыть того факта, что Пашинян действует как популист и непрофессионал. Слишком поспешное обнародование информации, сенсационные заявления из уст самого премьера, делающиеся параллельно обыскам, что не принято в мировой уголовной практике, и многие другие моменты говорят о полной правовой безграмотности не только самого руководства страны, но и всей его команды. Пашинян, обгоняя судебные органы, нарушает презумпцию невиновности. Даже если все сказанное о Григоряне соответствует действительности, об этом могут трезвонить журналисты и сплетничать эксперты, но глава государства должен вести себя достойно и не опускаться до трескотни. Чем выше должность, тем серьезнее ответственность за произнесенные слова.

Кстати, эту слабину новых властей уже почуяли притихшие было криминальные круги. Даже шумно пропиаренные обыски и задержания среди криминальных авторитетов не возымели действия и никого особо не напугали. Как сообщают армянские СМИ, в милом сердцу генерала Манвела Эчмиадзине в эти дни развернулась настоящая война между новыми группировками за "трофеи" - оставшиеся бесхозными после ареста "крестного отца" сферы влияния.

Любой, отложив в сторону эмоции, может увидеть, что ситуация вовсе не подконтрольна властям. Все, что пока контролирует Пашинян, это общественное мнение. И метод шантажа, которым он оперирует как во внешней политике, так и на армянском поле, не будет действовать долго. Тот же Бако Саакян дождется момента, когда всенародный восторг премьером перейдет в фазу затухания, и начнет свою игру.

Чьи скелеты тогда будут вытащены из шкафа - это уже вопрос.

Зульфугар Ибрагимов