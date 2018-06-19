Закир Гасанов принял участие в открытии воинской части в прифронтовой зоне - ФОТО

По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются строительные работы в войсковых частях Азербайджанской Армии, говорится во вторник в сообщении минобороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов во вторник, приняв участие в открытии дислоцированной в прифронтовой зоне воинской части Ракетных и Артиллерийских Войск, ознакомился со штабом, боксами для боевой техники, солдатской казармой, столовой, строевым плацем и другими военными объектами на территории части.

Еще раз, напомнив о задачах, поставленных Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, министр обороны особо подчеркнул успехи, достигнутые в результате внимания и заботы, оказываемой Армии.

Генерал-полковник поставил перед командованием соответствующие задачи в связи с повышением уровня боевой готовности Ракетных и Артиллерийских Войск и эффективным использованием боевых средств.

В завершение был организован обед вместе с личным составом.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.