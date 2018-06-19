Представленный Фондом Гейдара Алиева азербайджанский дирижер участвует в международном конкурсе - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева вносит большой вклад в развитие и поощрение культуры. Фонд Гейдара Алиева является автором важных проектов по развитию, пропаганде культуры, охране памятников культуры Азербайджана. Выражаю благодарность Фонду Гейдара Алиева, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание, оказанное проектам.

Об этом, на пресс-конференции в Париже, посвященной полуфиналу IV Международного конкурса дирижеров имени Евгения Светланова, сказала учредитель конкурса Марина Боуэр, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Учредитель конкурса отметила, что досье кандидата Фуада Ибрагимова представленное Фондом Гейдара Алиева для участия в конкурсе в этом году, было высоко оценено, и он смог дойти до полуфинала. Надеемся увидеть этого талантливого азербайджанского дирижера в финале.

На состоявшейся в главном здании "Radio France" пресс-конференции, посвященной полуфиналу IV Международного конкурса дирижеров имени Евгения Светланова, было отмечено, что в текущем году 350 кандидатов представили на конкурс свои досье. 18 из них вышли в полуфинал. Азербайджанец Фуад Ибрагимов также числится среди полуфиналистов.

Отметим, что IV конкурс дирижеров имени Евгения Светланова проводится в Париже при спонсорстве "Radio France", "France musique", "L'orchestre philharmonique" и Фонда Гейдара Алиева. В сентябре текущего года в Париже состоится финал конкурса и фестиваль Евгения Светланова в Москве.