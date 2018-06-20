ЕС: Карабахский конфликт бьет по стабильности всего региона - ПОДРОБНОСТИ
Неурегулированный нагорно-карабахский конфликт остается препятствием к укреплению стабильности и благосостояния в регионе. Об этом говорится в справочном материале, опубликованном на сайте Евросоюза, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В материале отмечается, что ЕС твердо убежден в том, что конфликт требует скорейшего политического урегулирования в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства.
"С 2003 года специальный представитель ЕС работает над тем, чтобы содействовать диалогу между ЕС и странами региона, и способствовать разработке всесторонней политики ЕС в отношении государств региона. ЕС, в том числе через своего специального представителя по Южному Кавказу и вопросам кризиса в Грузии, поддерживает и дополняет усилия стран-сопредседатей Минской группы ОБСЕ (Франция, Россия и США), направленные на разрешение конфликта. ЕС также содействует деятельности, направленной на укрепление мира по обе стороны конфликта",- говорится в материале.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Еще один "герой" Армении оказался негодяем и убийцей - ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
Посольство Армении в Грузии запретило грузинам выражать протест -ПОДРОБНОСТИ
Точный гороскоп на среду
Меркель пообещала поддержать планы о бюджете еврозоны
Грузия планирует выращивать виноград на Марсе
ЧМ-2018: Польша не смогла сопротивляться Сенегалу
“Qarabağ”ın hər iki matçının tarixi açıqlandı
-
19 Июн. 13:30 14 939
-
19 Июн. 10:05 7 697
-
19 Июн. 02:12 5 261
-
19 Июн. 11:17 4 133
-
19 Июн. 07:36 3 895