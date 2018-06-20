ЕС: Карабахский конфликт бьет по стабильности всего региона - ПОДРОБНОСТИ

Неурегулированный нагорно-карабахский конфликт остается препятствием к укреплению стабильности и благосостояния в регионе. Об этом говорится в справочном материале, опубликованном на сайте Евросоюза, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В материале отмечается, что ЕС твердо убежден в том, что конфликт требует скорейшего политического урегулирования в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства.

"С 2003 года специальный представитель ЕС работает над тем, чтобы содействовать диалогу между ЕС и странами региона, и способствовать разработке всесторонней политики ЕС в отношении государств региона. ЕС, в том числе через своего специального представителя по Южному Кавказу и вопросам кризиса в Грузии, поддерживает и дополняет усилия стран-сопредседатей Минской группы ОБСЕ (Франция, Россия и США), направленные на разрешение конфликта. ЕС также содействует деятельности, направленной на укрепление мира по обе стороны конфликта",- говорится в материале.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.