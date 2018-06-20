Армяне нацелились на Абхазию, Кубань и Ставрополье

Интересным мнением поделился в соцсетях один из известных журналистов, передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

"Очень скоро на Северном Кавказе возникнет вторая, третья и другие карабахские проблемы.

Процесс начнется с Абхазии - Абхазия бурлит. Сами абхазы после постыдной войны против Грузии рассыпались по огромным просторам России в поисках работы, а в это время в отторгнутый грузинский регион массово набежали армяне (они уже "соседи" всех кавказских народов).

На данный момент все доходные точки в Абхазии уже находятся в руках армян, и они готовятся переименовать регион и полностью очистить верхушку самопровозглашенной республики от этнических абхазов.

Вымирающий регион скоро превратится в поле боя между абхазами и армянами. Естественно, и на этот раз Москва полностью поддержит армян.

Потом, после Абхазии, карабахский сценарий повторится уже на Кубани и в Ставрополе. Там тоже созданы плацдармы армян в крупных городах региона, куда приезжают учиться и работать жители национальных республик Северного Кавказа.

По сценарию, начнутся стычки в Пятигорске, Ставрополе, Краснодаре, Сочи, где власти будут поддерживать армян, вооружая их против чеченцев, ингушей, кабардинцев, балкарцев, карачаевцев, черкесов, адыгов и др.

Армянские спецслужбы активно работают в регионе: в Армавире ведется подготовка подразделений террористов АСАЛА. Готовятся провокации, которые потом свалят на представителей кавказских народов и посредством российских СМИ (управляемые армянами) всем будут внушать, что "абреки понаехали, убивают русских и армян, Путин введи войска!".

Возникнет "армянская самооборона", вооруженная до зубов, и при поддержке росармии (точно как в Карабахе) нападут на всех своих "соседей", отрезая им путь на равнинную часть СКАО..."