Армяне нацелились на Абхазию, Кубань и Ставрополье
Интересным мнением поделился в соцсетях один из известных журналистов, передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.
"Очень скоро на Северном Кавказе возникнет вторая, третья и другие карабахские проблемы.
Процесс начнется с Абхазии - Абхазия бурлит. Сами абхазы после постыдной войны против Грузии рассыпались по огромным просторам России в поисках работы, а в это время в отторгнутый грузинский регион массово набежали армяне (они уже "соседи" всех кавказских народов).
На данный момент все доходные точки в Абхазии уже находятся в руках армян, и они готовятся переименовать регион и полностью очистить верхушку самопровозглашенной республики от этнических абхазов.
Вымирающий регион скоро превратится в поле боя между абхазами и армянами. Естественно, и на этот раз Москва полностью поддержит армян.
Потом, после Абхазии, карабахский сценарий повторится уже на Кубани и в Ставрополе. Там тоже созданы плацдармы армян в крупных городах региона, куда приезжают учиться и работать жители национальных республик Северного Кавказа.
По сценарию, начнутся стычки в Пятигорске, Ставрополе, Краснодаре, Сочи, где власти будут поддерживать армян, вооружая их против чеченцев, ингушей, кабардинцев, балкарцев, карачаевцев, черкесов, адыгов и др.
Армянские спецслужбы активно работают в регионе: в Армавире ведется подготовка подразделений террористов АСАЛА. Готовятся провокации, которые потом свалят на представителей кавказских народов и посредством российских СМИ (управляемые армянами) всем будут внушать, что "абреки понаехали, убивают русских и армян, Путин введи войска!".
Возникнет "армянская самооборона", вооруженная до зубов, и при поддержке росармии (точно как в Карабахе) нападут на всех своих "соседей", отрезая им путь на равнинную часть СКАО..."Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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