Азербайджан и Вьетнам подписали протокол межправкомиссии

Азербайджан и Вьетнам в среду в Баку подписали протокол второго заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству, передает Day.Az со ссылкой на Trend..

Документ охватывает сотрудничество в ряде сфер, в том числе в сфере торговли, инвестициях, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, коммуникаций, высоких технологий.

Протокол подписали сопредседатели комиссии - министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр промышленности и торговли Вьетнама Тран Туан Анхин.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Вьетнамом в январе-апреле 2018 года составил 15,86 миллиона долларов. На экспорт азербайджанской продукции во Вьетнам пришлось около 630 тысяч долларов. За год товарооборот между двумя странами вырос на 65,2 процента.