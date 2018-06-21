Европе следует принудить Армению к миру, чтобы обезопасить свои интересы в регионе

Заявления Евросоюза о необходимости скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта показывает серьезную заинтересованность Европы к региону.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Сахиб Алиев.

По его словам, Азербайджан - единственная страна и стратегический партнер Европы на Южном Кавказе, с которой страны европейского континента нацелены на продолжительное сотрудничество.

"В Европе понимают, что для выстраивания эффективного сотрудничества необходимы мир и стабильность в регионе, и что неурегулированность карабахской проблемы представляет огромную угрозу для реализации предстоящих планов и больших проектов инфраструктурного значения.

Поэтому заявление ЕС о необходимости скорейшего политического урегулирования конфликта в соответствии с нормами и принципами международного законодательства является объективным подходом европейских стран в вопросе урегулирования многолетней проблемы. Но для этого Армению необходимо принудить к выполнению принятых резолюций Совбеза ООН и ряда документов иных международных организаций.

На мой взгляд, в этом направлении должны проявить активность все европейские страны, которые планируют долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном, в интересах которых безопасность всего региона. Франция, которая сопредседательствует в МГ ОБСЕ в качестве международного посредника, прилагает усилия вместе с другими участниками этого процесса, однако, учитывая интересы и других европейских стран к Азербайджану как гаранту энергобезопасности Европы, торгово-экономическому партнеру, было бы логично с их стороны осудить политику Армении и принудить ее к предметным переговорам с Азербайджаном. Учитывая призывы европейцев к мирному решению этого вопроса, подобног рода адекватные шаги с их стороны расценивались бы как логичные", - сказал парламентарий.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова