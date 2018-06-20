Определенные силы в Европе заинтересованы в провокациях против Азербайджана и любыми и способами пытаются испортить двусторонние отношения.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Фазиль Мустафа, отметив, что равноправные отношения Азербайджана и Европы бьют по интересам армянского лобби на Западе.

По его словам, такие беспринципные личности как генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд всячески продвигают интересы армянского лобби на европейских площадках, пытаясь ввести в заблуждение международное сообщество.

"Несомненно, успехи Азербайджана в регионе и мире, мягко говоря, беспокоят наших "доброжелателей", которые не оставляют попыток нанести урон отношениям нашей страны с европейским миром. Для всех очевидно, что Европа серьезно заинтересована в эффективном сотрудничестве с Азербайджаном, поддерживает грандиозные проекты, которые реализуются под руководством нашего государства.

Запущен грандиозный Южный газовый коридор, заработал газопровод TANAP, продолжается ускоренное строительство TAP. Полагаю, все эти планомерные шаги указывают, что в скором времени азербайджанский газ попадет на крупные европейские рынки", - сказал депутат, отметив, что благодаря сбалансированной государственной политике Азербайджана укрепляется доверие Европы к нашей стране.

По его словам, об этом свидетельствуют улучшенные торгово-экономические показатели, масштабные транспортные, энергетические проекты и прочее.

"Выстраивание доверительных отношений и надежного стратегического партнерства между Азербайджаном и Европой препятствует планам армянского лобби на Западе, которые находятся в постоянном поиске того, чтобы вбить клин в отношения Азербайджана и Европы.

Подобные замыслы они пытаются осуществлять путем подкупа европейских парламентариев таких, как Турбьерн Ягланд. То, что в провокационных попытках антиазербайджанских сил не заинтересованы сами европейцы, не вызывает сомнений, и совершенно ясно, что за всем этим стоит армянский агитпроп. Именно с поддержки армянских олигархов на Западе периодически звучат популистские заявления о якобы несоблюдениии азербайджанской стороной "Конвенции о правах человека", а также выдвигаются угрозы о введении санкций в отношении нашей страны", - сказал азербайджанский парламентарий, добавив, что такие "инициативы", заказчиками которых выступает армянская диаспора на Западе, используя в своих целях европейских чиновников, стоит расценивать как попытку нанесения урона имиджу Европы.

Матанат Насибова