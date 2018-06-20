Закир Гасанов: Армянские спецслужбы пытаются дезинформировать общественность

Армянские спецслужбы посредством социальных сетей пытаются дезинформировать общественность.

Об этом в среду сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр призвал представителей СМИ быть чуткими при распространении информации, связанной с гибелью солдат.

Он отметил, что все происходящие в армии события внимательно изучаются, и об этом общественности предоставляется информация. "Поэтому СМИ не должны торопиться давать информацию о событии. Нужно ждать результатов его расследования", - сказал Гасанов.

Министр отметил, что армяне ведут мощную информационную войну против Азербайджана.

"Но они в данном процессе уступают нам. Мы стараемся победить врага любыми средствами. Все вы видели, что посредством дипломатии Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева власти Сержа Саргсяна пришел конец. Сегодня мы все должны вести борьбу с врагом. Армянские спецслужбы посредством социальных сетей стараются нас дезинформировать. Представители медиа не должны вестись на такого рода провокации, должны быть бдительными", - сказал министр.

Закир Гасанов также коснулся вопроса продовольственного обеспечения азербайджанской армии.

"Наши солдаты обеспечиваются высококачественным продовольствием. Государство делает все возможное для обеспечения военнослужащих всем необходимым. Поэтому сегодня подготовка азербайджанской армии находится на высоком уровне", - добавил министр.

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