Армения обострила информационную войну против Азербайджана, чтобы затянуть переговоры по Карабаху

Активизация провокационных шагов армянской стороны на линии фронта является показателем продолжающейся агрессивной политики соседнего государства в отношении Азербайджана.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Айдын Мирзазаде.

По его словам, провокационные действия армянской стороны, участившиеся нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения войск, обстрел жилых поселений показывают, что руководство Армении намерено продолжить целенаправленную агрессию против Азербайджана.

"Все эти провокации армянской стороны предпринимаются, чтобы помешать предметным переговорам, подорвать переговорный процесс и отложить урегулирование конфликта на неопределенное время. Армения совершает провокации в оккупированном Нагорном Карабахе, и это тоже часть агрессивных планов, вынашиваемых руководством страны-оккупанта. Помимо того, что усилия международных организаций, призывающих Армению к выполнению принятых резолюций Совбеза ООН и иных международных структур все еще не дали результатов, армянские спецслужбы через соцсети пытаются дезинформировать общественность, проводят мощную информационную войну против нашей страны. Очевидно, что Армения пытается ужесточить информационную войну против Азербайджана, чтобы затянуть переговоры по Карабаху

Ранее я говорил о том, что в Армении не вынесли должных выводов по итогам апрельского поражения 2016 года, и этот факт показывает упертостость политики действующего режима этой страны, что не в интересах этой страны. Если новое руководство намерено продолжить провокации на линии огня, убегать от переговоров, то от этого проиграет в первую очередь сама Армения, потому что на любую провокацию она будет получать зеркальный ответ, а ее попытки по затягиванию переговоров лишат ее реального шанса урегулировать проблему мирным способом", - отметил азербайджанский парламентарий.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова