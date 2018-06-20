Омбудсмен Афганистана: Страны должны поощрять права человека независимо от ситуации

В любой ситуации, независимо от наличия или отсутствия конфликтной ситуации, страны должны поощрять права человека.

Об этом в среду сказал омбудсмен Афганистана Ахмад Зия Лангари в своем выступлении на XV Бакинской международной конференции омбудсменов на тему "Роль национальных институтов по правам человека в обеспечении и поощрении правового равенства", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, если стороны конфликта не будут соблюдать положения международных документов по правам человека и гуманитарной помощи, это может привести к массовому нарушению прав человека и разрушениям в стране.

Лангари сказал, что в Афганистане вопросы, связанные с правами человека, включены в учебники.

"В настоящее время в армии также проводится просветительская работа по правам человека. Государство создало условия для деятельности института омбудсмена", - добавил Лангари.

Омбудсмен Афганистана добавил, что недавно в Афганистане был принят новый Уголовный кодекс.

"В кодекс были включены военные преступления и преступления против человечества. Эти вопросы ранее не входили в кодекс", - сказал омбудсмен.

Было отмечено, что в настоящее время в Афганистане проживает более 1,5 миллиона вынужденных переселенцев и беженцев.

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