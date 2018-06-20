Бахар Мурадова: Международное сообщество должно создать условия для безопасной жизни каждого человека

Международное сообщество должно создать условия для безопасной жизни каждого человека, народа и нации.

Об этом вице-спикер парламента Азербайджана Бахар Мурадова сказала, выступая в среду на XV Бакинской международной конференции омбудсменов на тему "Роль национальных институтов по правам человека в обеспечении и поощрении правового равноправия", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, во всех странах отмечается День прав человека.

"Но, к сожалению, ряд организаций, международное сообщество, которые должны выполнять отдельные положения международного документа, предусматривающего обеспечение прав человека и равноправия, этого не делают. И к очень большому сожалению, мы все больше сталкиваемся с этим. Сегодня миллионы беженцев в мире вынуждены отмечать этот день. И важность проведения этого дня еще раз показывает международным организациям, что люди в своих или же выбранных для проживания странах должны уметь реализовать свои права без каких-либо религиозных, расовых различий", - сказала Мурадова.

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