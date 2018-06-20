Эльмар Мамедъяров едет в Минск

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 21-22 июня примет участие в неофициальной встрече министров стран "Восточного партнерства", которая состоится в столице Беларуси Минске.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках мероприятия запланированы выступление и ряд встреч Мамедъярова.

Мероприятие будет включать в себя встречи министров иностранных дел и министров по делам цифровых технологий Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

В ходе встречи министров иностранных дел планируется обсудить ситуацию в регионе и перспективы развития "Восточного партнерства" как инициативы, ориентированной на практические результаты.

Встреча министров по делам цифровых технологий будет посвящена вопросам гармонизации цифровых рынков ЕС и стран-партнеров, кибербезопасности, развитию широкополосного интернета и сближению тарифов на мобильный роуминг между странами-участницами.

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