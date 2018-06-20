Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Исмаиллинском районе

20 июня 2018 18:25

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки (пять километров)-Кяльбянд-Гирк в Исмаиллинском районе.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки (пять километров)-Кяльбянд-Гирк, соединяющей два населенных пункта с населением в одну тысячу человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 5,4 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az