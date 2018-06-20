Фархад Абдуллаев: Развитие правового государства в Азербайджане связано с его независимой политикой

Развитие правового государства в Азербайджане связано с его независимой политикой.

Об этом в среду сказал председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев в ходе выступления на XV Бакинской международной конференции омбудсменов на тему "Роль национальных институтов по правам человека в обеспечении и поощрении правового равенства", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, 2018-й стал для Азербайджана знаменательным годом. Абдуллаев напомнил, что в стране было проведено множество мероприятий по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики. Председатель Конституционного суда сказал, что для нас большая гордость провести 95-летний юбилей Общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Сохранение независимости является одной из больших заслуг Общенационального лидера Гейдара Алиева. Принятие Конституции Азербайджана также стало одним из шедевров Гейдара Алиева", - сказал Абдуллаев.

По его словам, каждая страна сталкивается с трудностями, и Азербайджан не исключение.

"Мы стремимся, чтобы положения Конституции понимались более ясно. Институт омбудсмена играет большую роль в обеспечении прав и свобод человека", - отметил Абдуллаев.