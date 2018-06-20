Ровшан Рзаев: Двойным стандартам в отношении Азербайджана должен быть положен конец

В Азербайджане проводятся необходимые мероприятия по улучшению положения беженцев и вынужденных переселенцев.

Об этом в среду сказал председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшан Рзаев на мероприятии в связи с Всемирным днем беженцев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Рзаев сказал, что образование и занятость беженцев и вынужденных переселенцев - одно из главных направлений в деятельности правительства Азербайджана. Рзаев отметил, что работы по улучшению социального положения беженцев и вынужденных переселенцев будут продолжены и в дальнейшем.

По его словам, должен быть положен конец двойным стандартам в отношении Азербайджана, должны быть исполнены резолюции Совета Безопасности ООН.

"Верю, что мы, доводя до всего мира слово правды, восстановим территориальную целостность Азербайджана. Возвращение в Джоджуг Марджанлы укрепило надежду вынужденных переселенцев на возвращение на свои земли", - добавил Рзаев.