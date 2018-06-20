Резидент-координат ООН: Основу Конституции Азербайджана составляют права и свободы человека

Основу Конституции Азербайджана составляют права и свободы человека.

Об этом в среду сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исхакзаи в ходе выступления на XV Бакинской международной конференции омбудсменов на тему "Роль национальных институтов по правам человека в обеспечении и поощрении правового равенства", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, девять из восьми документов ООН, связанных с правами человека, были ратифицированы в Азербайджане.

"Между ООН и Азербайджаном построено эффективное сотрудничество по защите прав человека. В Азербайджане проводится цикл мероприятий в связи с беженцами и вынужденными переселенцами. Хотя прошло 70 лет после принятия Всеобщей декларации прав человека, сегодня также путем эффективной работы в этом направлении может проводиться просветительская работа", - отметил Исхакзаи.

Исхакзаи сказал, что в Азербайджане отмечалось 100-летие Азербайджанской Демократической Республики, которая впервые на Востоке предоставила женщинам избирательное право.