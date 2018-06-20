Турецкие военнослужащие прибыли в Азербайджан - ФОТО

Турецкие военнослужащие, которые примут участие в праздничных мероприятиях, прибыли в Азербайджан.

Об этом говорится в среду в сообщении минобороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении говорится, что около 100 военнослужащих Вооруженных сил Турции прибыли с визитом в страну для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Вооруженных сил Азербайджана.