Обновленная азербайджанская армия готова к новым победам над оккупантами - ПОДРОБНОСТИ

В небе над Баку уже несколько недель летает военная авиация. Летчики Вооруженных сил Азербайджана готовятся к празднику и параду: 26 июня наша страна отмечает День вооруженных сил и 100-летие создания Национальной армии Азербайджана. На площади Азадлыг пройдет военный парад, частью которого должно стать и воздушное шоу.

Накануне этой юбилейной даты министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел пресс-конференцию, где прозвучало немало заявлений, которые СМИ затем цитировали с пометкой "Молния!"

Закир Гасанов подробно рассказал о новых образцах оружия, которыми сегодня располагает Национальная армия Азербайджана. Как подчеркнул министр, наша страна закупает только новые и самые современные образцы оружия. Рассказал и о конкретных образцах. По словам министра, азербайджанская армия на военном параде 26 июня продемонстрирует новейшую технику и вооружение. "У нас имеется также вооружение, которое мы пока не будем демонстрировать, так как испытания над ними еще не провели", - добавил он. Как сообщил глава оборонного ведомства, "Азербайджан закупил вертолеты, которые будут уничтожать цели противника и при этом не входить в поле боя. Эти вертолеты оснащены системами, которые позволяют наносить огонь на расстоянии 10-50 км". Как отметил министр, "мы обладаем ракетно-артиллерийскими системами дальнего действия. Они способны с четким наведением уничтожить цели противника, наземные и воздушные. На параде будет также продемонстрирована система щит. Многие говорят, что в Азербайджане не может быть этой системы. Но на параде вы увидите, что она есть. Это лишь одно направление закупленного нового вооружения". О какой именно системе идет речь, министр уточнять не стал. Зато напомнил о политической стороне вопроса. По его словам, Президент Азербайджана поставил задачу обеспечить боеготовность армии к реальным боевым действиям. "В течении нескольких лет мы полностью завершим выполнение поставленных перед нами задач", - заверил Закир Гасанов. По его словам, это касается обновления боевых машин, их модернизации, закупки новых артиллерийских систем.

Добавим от себя: совсем недавно азербайджанские (и не только азербайджанские) СМИ обсуждали новые РСЗО "Полонез", закупленные Азербайджаном в Беларуси, и ОТРК LORA, приобретенные у Израиля. Меняется система управления войсками. Наконец, сегодня армия Азербайджана на 80% укомплектована "контрактниками", то есть профессионалами. И только 15% личного состава приходится на солдат. Боевой техникой управляют уже не срочники, а "контрактники", имеющие не менее 5 лет стажа.

Все это и позволило министру обороны Азербайджана сделать по-настоящему программное заявление: азербайджанская армия готова к освобождению территорий, оккупированных в настоящее время Арменией. "Нашей целью является подготовить армию к войне. Политические переговоры - не наша работа. Сегодня азербайджанская армия готова к освобождению оккупированных территорий, в том числе психологически", - сказал З.Гасанов на пресс-конференции.

Сегодня масштабных боевых действий на линии фронта не ведется. И добавим от себя, апрельские бои 2016 года тоже представляли собой "точечную" операцию, в ходе которой Азербайджан задействовал процентов 10-15 своего военного потенциала, но результат для Армении, которая как могла быстро перебросила к линии фронта едва ли не всю свою армию, оказался катастрофическим.

Но 20 июня в Азербайджане информагентства цитировали заявление главы оборонного ведомства Азербайджана: а Закир Гасанов подтвердил освобождение значительных территорий в Нахчыване от армянской оккупации. "Это тактически важная операция, проведенная нашей армией. Я доволен ее итогами. Главное, мы взяли под контроль дорогу в Лачин", - подчеркнул министр. По его словам, в ходе Гызылгая - Гуннутской операции на Нахчыванском фронте освобождено 11 тыс. га. "Это наши территории, которые находились под оккупацией более 25 лет, и мы их освободили", - добавил министр.

Наконец, известно: удалось это сделать азербайджанской армии без тяжелых боев и больших потерь. И это не везение и не стечение обстоятельств. Военные специалисты знают: для проведения таких молниеносных операций требуется и безупречная слаженность действий, и эффективность командных цепочек, и тщательно собранные и проанализированные данные разведки, для которой, кстати говоря, нужны свои технические средства.

Добавим от себя: теперь новые позиции обустраиваются и укрепляются. Восстановлено не менее 50 км дорог, столько же проложено дополнительно - к постам, расположенным в труднодоступной местности. Проведены инженерные работы. Наконец, результат Гызылгая - Гуннутской операции не ограничивается одними только 11 тысячами га освобожденных от захватчиков земель. Под визуальным контролем, а значит, в случае необходимости, и под огневым контролем вооруженных сил Азербайджана - село Арпа, переименованное оккупантами в "Арени", в исторической области Даралаяз (ныне часть Вайоц-Дзорской области Армении).

Конечно, азербайджанские военнослужащие, в отличие от армянских агрессоров, не открывают огонь по крестьянским дворам, не стреляют по комбайнам и не поджигают посевы при помощи зажигательных боеприпасов. Но теперь жители сел, которые с новых постов азербайджанской армии - как на ладони, уже не могут не задумываться, чем может закончиться лично для них очередная попытка Еревана устроить "игру на обострение". Так что новый всплеск "чемоданных настроений" - это вопрос времени, и не такого уж продолжительного.

Но...только ли жителям села Арени есть о чем задуматься на фоне новостей из Баку? Даже беглый анализ не оставляет сомнений: Еревану уже давно пора уяснить для себя, насколько изменился в регионе расклад сил. Азербайджан - страна миролюбивая, но держать до бесконечности свои земли под оккупацией в Баку не позволят. А вот о раскладе сил надо бы поподробнее.

По совести говоря, не то чтобы в Армении вообще не заметили появления на вооружении у Азербайджана новых ракетных комплексов, систем залпового огня или самоходных артиллерийских установок. Более того, здесь все это комментировали весьма эмоционально, закатывали скандалы и истерики то властям Беларуси, то Израилю, то Чехии, то Словакии, обещали "поднять на ноги" своих лоббистов и т.д. Только вот, анализируя тактико-технические характеристики и процедурные детали приобретения отдельных образцов, есть опасность увлечься этими самыми деталями и не увидеть за деревьями леса. Азербайджан не просто закупает новые образцы оружия. Наша страна создает по-настоящему современную армию, которая опережает своего противника на поколение, и это касается всего: и системы управления войсками, и оружие, и средства связи, и система подготовки воинских кадров, где ставка делается не на высокопарные нравоучения, а на профессионализм.

Можно долго разбираться в нюансах и моделях военного строительства, искать аналоги, вычерчивать параллели. Но, кроме сугубо военных вопросов, для создания современной армии нужны, простите, деньги и немалые деньги. То есть, в случае с Азербайджаном нефтедоллары, которые страна получила благодаря успешной "нефтяной" стратегии, доходы от стремительно растущего ненефтяного сектора и т.д. Нужна была успешная дипломатия, благодаря которой Азербайджан закупает современные образцы оружия у многих стран. Словом, нужна была успешная и продуманная политика, которая сегодня реализуется в Азербайджане под руководством Президента страны, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. И эта политика сегодня приносит свои плоды во многих сферах, в том числе и в армии. Той самой Армии с большой буквы, которая теперь у нас есть.

Нурани,

специально для Day.Az