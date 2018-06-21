ВС Армении обстреляли азербайджанские села из крупнокалиберных пулеметов
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 125 раз.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар Иджеванского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Кемерли, Гаймаглы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Шураабад, Гарагашлы, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гараханбейли Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.
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