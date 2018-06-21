Вице-спикер Армении рассказал коллеге из Молдовы о "важности самоопределения"

Армянская дипломатия и внешняя политика в целом хромают на все четыре ноги.

19 июня вице-спикер НС Э.Шармазанов встретился в Тиране с руководителем делегации Молдовы в ПАЧЭС В.Ивановой. Стороны подчеркнули важность развития армяно-молдавских межпарламентских отношений, оживления взаимных поездок, сообщает "Аравот". Затронуты существующие в Черноморском регионе конфликты: собеседники представили свои точки зрения и озабоченности по определенным проблемам. Отмечена важность решения конфликтов исключительно мирным путем, на основе принципов международного права.

Обратившись к НК-конфликту, Э.Шармазанов отметил: "Военное решение проблемы недопустимо. Альтернативы мирному урегулированию не должно быть. Надо осознавать важность реализации права на самоопределение".

Фактически, Шармазанов посоветовал Молдове смириться с территориальными потерями и приветствовать сепаратизм.

Можно представить, насколько "приятно" было главе молдавской делегации в ПАЧЭС, то есть представителю страны, страдающей от сепаратизма, услышать о "важности реализации права на самоопределение".

Султан Керим