Вице-спикер Армении рассказал коллеге из Молдовы о "важности самоопределения"
Армянская дипломатия и внешняя политика в целом хромают на все четыре ноги.
19 июня вице-спикер НС Э.Шармазанов встретился в Тиране с руководителем делегации Молдовы в ПАЧЭС В.Ивановой. Стороны подчеркнули важность развития армяно-молдавских межпарламентских отношений, оживления взаимных поездок, сообщает "Аравот". Затронуты существующие в Черноморском регионе конфликты: собеседники представили свои точки зрения и озабоченности по определенным проблемам. Отмечена важность решения конфликтов исключительно мирным путем, на основе принципов международного права.
Обратившись к НК-конфликту, Э.Шармазанов отметил: "Военное решение проблемы недопустимо. Альтернативы мирному урегулированию не должно быть. Надо осознавать важность реализации права на самоопределение".
Фактически, Шармазанов посоветовал Молдове смириться с территориальными потерями и приветствовать сепаратизм.
Можно представить, насколько "приятно" было главе молдавской делегации в ПАЧЭС, то есть представителю страны, страдающей от сепаратизма, услышать о "важности реализации права на самоопределение".
Султан КеримСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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