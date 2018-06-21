Закир Гасанов: К 100-летию ВС Азербайджан подошел с успехами на фронте

К 100-летию Вооруженных сил Азербайджан подошел с успехами на фронте. Об этом министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов сказал, выступая в четверг на мероприятии, посвященном выпуску Азербайджанской высшей военной школы им. Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что впереди исторический день - 100-летие ВС Азербайджана, которое будет отмечаться 26 июня.

"Мы подошли к этой годовщине с высокими показателями, успехами на фронте. В апреле 2016 года мы дали достойный ответ противнику, на его провокации. Несколько дней назад была проведена операция в Нахчыванском направлении, были освобождены 11 тысяч гектаров территорий", - сказал Гасанов.

Отметим, что в результате успешных действий, проведенных в мае 2018 года, под контроль азербайджанских подразделений перешли село Гюннут Шарурского района, и находящиеся вокруг села стратегические высоты Хунут (2065 метров), Гызылгая (1683 метров), Мехридаг (1869 метров).

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