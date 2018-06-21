Не прошло и полгода, как премьер-министр Армении Никол Пашинян вовсю принялся насаждать в стране цензуру. На своей странице в Фейсбук 18 июня он сделал запись: "Некоторые телекомпании, фактически, пользуясь неограниченными возможностями свободы слова, решили проводить антигосударственную пропаганду. Это, пожалуй, из тех случаев, когда кое-кто цивилизованность власти вновь и вновь путает со слабостью или наивностью. Не делайте! Просто - не делайте!".

Удивительно слышать все это от бывшего журналиста, супруга которого возглавляет одно из СМИ. Удивительно слышать это и от политика, позиционирующего себя в роли большого сторонника свободы слова. Кроме того, Пашинян умудрился вылить ведро гнева на не пойми кого. Да, именно так - общественность Армении так и осталась в неведении по поводу того, о ком именно говорил премьер-министр в своем эмоциональном выступлении.

Ответ на вопрос, какая именно телекомпания занималась антигосударственной пропагандой и конкретно в чем выражалась антигосударственная пропаганда данной телекомпании, не сумел дать и пресс-секретарь премьер-министра РА Арман Егоян. Но вполне возможно, что все эти речи Пашиняна как раз и не имели конкретного адреса, а имели своей целью все армянские СМИ. Им был послан совершенно очевидный месседж - правдой является лишь то, что таковой считает лично Никол Воваевич. В противном случае, это антигосударственная политика. Со всеми вытекающими из этого вывода последствиями.

По сути Пашинян пытается взять под контроль всю прессу, дабы ни у кого не было желания и возможностей по своему трактовать то или иное событие в жизни Армении. Например, арест Манвела Григоряна по прозвищу "Мясник". Говорю это к тому, что в ряде армянских СМИ уже были публикации, авторы которых заявляли о постановочном характере этого дела. Как минимум, один из их аргументов был весьма логичен - зачем "Мяснику" нужно было два года хранить где-то консервы, если он мог реализовать их через сеть супермаркетов лояльных к нему олигархов?!

Но, конечно же, Пашиняну важно подмять под себя все СМИ еще и в свете последних событий на линии фронта. Как мы уже ранее передавали, 19 июня подразделениями противовоздушной обороны ВВС Азербайджана был уничтожен тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) марки "X-55" вооруженных сил Армении, пытавшийся осуществить полеты над позициями подразделений азербайджанской армии на Физули-Ходжавендском направлении фронта.

Как все это объяснить гражданам РА? Только, включая безостановочную ложь и называя тех, кто ставит под сомнение услышанное антигосударственными элементами.

А тем временем, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов подтвердил освобождение 11 тыс. гектаров в Нахчыване от армянской оккупации. "Это тактически важная операция, проведенная нашей армией. Я доволен ее итогами. Главное, мы взяли под контроль дорогу в Лачин", - сказал З.Гасанов на пресс-конференции в среду.

В армянских СМИ уже звучали возмущения в связи с тем, сколь неубедительно выглядят оправдания военного и политического руководства страны на сей счет. И вот - пришла ответка. Пашинян истерит и по сути пытается цензуировать прессу, называя некоторые, в конечном счете, так и не названные СМИ, антигосударственными элементами. Словно это армянская пресса запускала беспилотник или проигрывала бои азербайджанской армии.

Попутно, новая власть пытается лгать, причем, примитивно и безостановочно, дабы сформировать параллельную информационную реальность. Чем все это заканчивается? Конфузом. И вот уже пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Даниил Хольдген вынужден дезавуировать заявление МИД РА о том, что якобы генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выступил с инициативой о прекращении членства Азербайджана в Совете Европы.

По отношению к данной лжи была выбрана крайне мягкая формулировка. Ложь была названа вздором. Но в том все и дело, что такого рода вздорной лжи и лживого вздора в РА всегда было, есть и будет, что называется, выше крыши. И именно "крыша", то есть власть в РА всегда была заинтересована в том, чтобы гражданам этой страны вливалась в уши вздорная ложь. А те, кто имеет наглость не ходить строем и не петь хором, объявляется антигосударственным элементом. Таким образом, Никол Пашинян все больше становится похож на Сержа Саргсяна. Что, собственно, и прогнозировалось....

Акпер Гасанов