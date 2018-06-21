Главу МИД Армении обвинили в саботаже из-за Азербайджана

После утверждения состава нового Кабинета министров Армении многие обратили внимание, что ряд важнейших постов премьер Пашинян оставил за людьми Сержа Саргсяна. В частности, посты министров обороны и иностранных дел. Никол Пашинян просто не нашел никого в своей тинейджерской команде для назначения на такие должности.

Тем не менее, факт пребывания людей из прежней власти в новой команде с раздражением воспринимается многими, и не исключено, что в скором времени этот "недочет" в новом правительстве будет устранен. За это дело уже взялись СМИ.

"Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян начал открытый саботаж против правительства Никола Пашиняна", - написала в панике накануне газета "Жаманак".

Свое утверждение издание обосновывает тем, что после "бархатной революции" международный рейтинг Армении подскочил и уже должны были бы наблюдаться какие-то внешнеполитические успехи, разбивающие в пух и прах планы недружественных соседей. Но успехов не наблюдается, а все потому, что в ряды народного правительства прокрался контрреволюционный элемент в лице Мнацаканяна, который ничего не делает для поддержания и повышения псевдо-высокого рейтинга своей страны.

"Министр иностранных дел должен поручить посольствам Армении, чтобы дипломаты на встречах с иностранными чиновниками представляли сложившуюся в новой Армении ситуацию, положительные изменения, дабы подчеркнуть разницу между Арменией и Азербайджаном в контексте вопроса безопасности. В то же время сам министр должен был постоянно говорить об этой теме на своих встречах. Но все наоборот - никаких шагов не предпринимается", - пишет армянское издание, уверенное, что причина заключается в "организованном саботаже, в котором принимает участие и президент Армен Саркисян".

По сведениям газеты, Мнацаканян еще с 1993 года работал с Арменом Саркисяном. И на должность главы МИД он также был назначен благодаря Саркисяну, пишет "Жоховурд".

Делая такие выводы, армянское издание заблуждается и вводит в заблуждение своих читателей. Потому что главной причиной отсутствия успехов в противопоставлении Армении Азербайджану являются реалии и отсутствие аргументов у армянской стороны. Как человек с большим опытом, Зограб Мнацаканян это понимает и не хочет выглядеть скоморохом. Приведенный с улицы премьер, возможно, и является неким символом для граждан Армении, но он не имеет особого веса на уровне международном, где о стране судят по ее состоянию и возможностям, а не по предпочтениям революционных масс.

Мнацаканян и так делает все, что может. А что касается разницы между Арменией и Азербайджаном, то она настолько велика, что министру приходится прилагать неимоверные усилия к тому, чтобы не выпячивать ее перед зарубежными партнерами. Это очень тяжелая миссия, и главу МИД Армении можно только пожалеть.

Султан Керим