Министр культуры Ирана посетит Азербайджан

Делегация Ирана в составе известных деятелей культуры и искусства, возглавляемая министром культуры и исламской ориентации Сейедом Аббасом Салехи, прибудет с визитом в Азербайджан для участия в Днях культуры этой страны. Об этом говорится в сообщении министерства культуры Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Дни культуры Ирана пройдут 27 июня - 1 июля 2018 года.

В рамках мероприятия запланированы концерты с участием мастеров искусств Ирана, выставки, показы фильмов и театральных постановок.

Проведение Дней культуры способствует развитию взаимного культурного сотрудничества между двумя странами, налаживанию тесного общения, представлению азербайджанским любителям искусства достижений иранской культуры, расширению обмена опытом.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook