Путь от русофобии в Ереване к новой масштабной войне в регионе

Политика новой власти Еревана может привести к засилью глобалистских структур и новой войне с Азербайджаном.

Совершенный в Армении переворот происходил по сценарию, отличному от обычных цветных революций. Главное различие - отсутствие крови и физического насилия. В разгар страстей на площадях снайперы не появлялись, столкновений митингующих с полицией не было, костры из покрышек, барабаны, коктейли Молотова и выступления артистов с политиками тоже отсутствовали, антироссийские и антирусские лозунги и плакаты тоже были относительно редки.

Как передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru, об этом пишет российское издание "Колокол России".

Поначалу казалось, что возобладала мудрость армянского народа, и решающего этапа любой цветной революции - пролития крови, удалось избежать именно из-за этого. Однако в дальнейшем оказалось, что просто была применена другая технология - не свержения, а замещения элит, с помощью "мягкой силы" - давления, уговоров, экономических обещаний.

В новом армянском правительстве места заняли люди европейских глобалистских структур и "Открытого общества" Сороса. Это очень не понравилось России, США и Израилю. Последнему настолько, что стандартные поздравлению Пашиняну от Нетаньяху пришли через месяц после избрания.

Трампу новая глобалистская Армения может помешать его союзу с Азербайджаном и новому, только что запущенному газопроводу в Европу, а также планируемому плацдарму против Ирана.

России же события в Ереване не понравились больше всех.

И дело даже не в плохо скрываемой русофобии митингующих и Пашиняна. Если все заявления осуществятся, то регион ожидает новая масштабная война с непредсказуемым исходом, что Россию в корне не устраивает.

Безответственные заявления и действия Пашиняна мгновенно вылились в реакцию со стороны Алиева и обострение ситуации не только в Карабахе, но и на границе с Нахичеванью. Трудно представить, какие усилия прилагает Путин для сдерживания Ильхама Алиева и азербайджанской армии.

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин на пресс-конференции резко одернул нынешнюю армянскую власть:

"Громкие заявления, не укладывающиеся в соответствующие рельсы, которые в частности заложены ОБСЕ по этому вопросу, наверное, неконструктивны".

(Позже лавровский МИД исправил высказывания Кожина, фактически сфальсицировав текст выступления, чтобы не вызвать раздражение в Ереване.

Владимир Владимирович, не верьте Пашиняну и смените Лаврова!​​)

В самой же Армении начался передел собственности. Прежде всего, он коснулся бизнеса российских компаний. После "электромайдана" РАО ЕЭС по просьбе Саргсяна передало два актива - ЗАО "Электрические сети Армении" и Разданскую ТЭС другой российской компании "Ташир", только уже с владельцем-армянином, который заключил договор с правительством Армении на приобретение еще одного актива - ЗАО "Высоковольтные электросети". Но 30 мая 2018 г. было объявлено о расторжении этого договора по причине того, что он "невыгодный для Армении". Активы передаются олигарху Гагику Царукяну, спонсору Пашиняна. Большие проблемы возникли и у Газпрома с его газораспределительными активами в Армении.

Российской Южно-Кавказской железной дороге (ЮКЖД) отказано в управлении ЗАО "Армянская железная дорога". Причину высказал бывший начальник управления железных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Армении Арсен Мкртчян:

"На мой взгляд, если бы директором армянской железной дороги был назначен армянин, на что я когда-то претендовал, местный директор работал бы более эффективно, понимая, что железная дорога останется на месте для его детей и внуков и ему некуда деваться. Не так, как российские руководители, которые приезжают сюда, работают 2-3 или 4 года, после чего бегут в другую страну, наслаждаясь деньгами, которые они здесь заработали".

Посмотрим, кто в итоге окажется руководителем, гражданин Армении или очередной варяг из Европы. К тому же к этим словам должны прислушаться некоторые российские армяне, так как некоторые русские тоже могут применить подобный принцип в отношении них.

С серьезными проблемами в Армении столкнулась еще одна компания с российским капиталом "ГеоПроМайнинг", занимающаяся эксплуатацией самого крупного в Армении золотого месторождения - Сотского и Агаракского медно-молибденового месторождения. И это проблемы только для крупных компаний.

А сколько в Армении более мелкого российского бизнеса, который будут под предлогом национализации просто отбирать в пользу местных олигархов?

Обсуждается вопрос о запрете трансляции российских телеканалов. Председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян заявил:

"Имперская пропаганда, которую Россия реализует как внутри страны, так и в странах бывшего Советского Союза, пытается сохранить свое влияние на эти страны. Между тем, мы видим, как эта страна развивает свою экономику, каковы неудачи терпит с точки зрения прав человека. Поэтому руководство России пытается прикрыть это с помощью подобной пропаганды".

Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян назвал кириллицу "зибилицей" и запретил писать ему документы по-русски. Характерно, что Арутюнян применил азербайджанский фразеологизм. По-азербайджански "зибил" - мусор. И все это только за один месяц.

Такими темпами через короткий промежуток времени Армения выйдет из ЕАЭС и ОДКБ и заявит о желании вступить в Евросоюз и НАТО. И вот тогда начнется настоящий хаос, так как уже никто не будет сдерживать Азербайджан. Начнется кровавая война с предсказуемым исходом, и Армения снова потеряет территории.

Я не думаю, что с началом войны в аэропортах Лос-Анжелеса, Парижа и Москвы, а также на пограничном переходе Верхний Ларс выстроятся очереди из молодых армян, желающих сражаться и умирать за Армению.

Как всегда армянские диаспоры ограничатся сбором денег на войну с разной степенью порядочности сборщиков. Также в Армению не поедут американские и европейские спецназовцы, а западные страны ограничатся "выражением глубокой озабоченности" происходящим. Как всегда спасать Армению будет русский солдат, ценою своей жизни. Во всяком случае, в Армении на это рассчитывают и считают это обязанностью России. Опять Россия оказывается, кому-то что-то должна.

Но Армения не задается простым вопросом, а что она сделала для России?

Может Армения признала Южную Осетию, Абхазию, Крым, ЛДНР? Может она поддерживает российские инициативы в ООН? Может армянские воинские и полицейские подразделения воюют против терроризма в Сирии?

Чеченские - воюют, армянские - нет. А ведь в Сирии только русские защищают от разрушения армянские города и поселки, а сирийских армян от полного уничтожения. Хотя в Армении большое количество политиков, каталикосов и клира - уроженцы Сирии и Алеппо. Или армянские добровольцы массово стали перебираться в Сирию, чтобы спасать от смерти своих братьев, подобно тому, как русские делают в Донбассе, а армянские саперы разминируют сирийские армянские города и поселки? И этого не наблюдается. А ведь армян в Сирии более 120 тысяч. Армения ограничивается приемом беженцев и громкими патриотическими заявлениями в прессе, что Армения, оказывается, "выходит на ведущие позиции в коалиции" в Сирии и "играет в процессе одну из первых скрипок". Ведущие позиции - это 120 тонн гуманитарной помощи, привезенные на трех российских самолетах и распределенные под российской защитой. За 6 лет войны в Сирии. И все. Вспоминается шутка еще с советских времен об открытии в Ереване Министерства морского флота Армении и выпуске значков "1000 лет армянскому комсомолу".

А чем занимается армянская диаспора в России? А они собираются на незаконные митинги у редакции "Комсомольской Правды", чтобы протестовать против эфиров с участием Михаила Леонтьева, оказывают громадное давление всеми доступными способами для того, чтобы осудить, закрыть, уволить, чтобы все принесли извинения и покаялись. Хорошо хоть не расстрелять. Вот такая армянская демократия. Хочется сказать, а что вы, такие храбрые, не митингуете на фронте в Карабахе или перед позициями ИГИЛ (организация запрещена в РФ) в Алеппо? Вместо этого вы делаете провокационную 6-минутную нарезку из нескольких радиопередач с участием Леонтьева и пытаетесь встать в позу обиженных.

Михаил Леонтьев очень эмоционально сказал правду. Да, форма высказываний была грубой, но содержание - правда. Это в глубине души знает каждый россиянин и армянин, только русские стараются толерантно помалкивать на эту тему, чтобы кого не обидеть. А Леонтьев рубанул сплеча. Российским армянам лучше подумать о том, как на наших глазах раскачивается ситуация в Армении и Карабахе. В Степанакерте происходят драки молодых людей с силовиками, проходят демонстрации с требованиями отставки и роспуска силовых органов, начинается свой майдан.

В самом Ереване митингующие уже требуют низложения Верховного патриарха и католикоса всех армян Гарегина II. Дошло до того, что функционеры Сороса скоро будут назначать главу одной из самых древних восточных христианских Церквей. Одновременно молодые армяне гордятся, что армянка Ким Кардашьян вышла замуж за темнокожего реппера, а другой армянин Алексис Оганян стал мужем мужеподобной темнокожей теннисистки Серены Уильямс.

О какой национальной идентификации, национальных и религиозных обычаях вообще может идти речь при таких тенденциях? Идут очень опасные спекуляции на вероятности большой войны. Это может закончиться большой кровью, а в "цивилизованной" Европе в это время кто-то будет открывать шампанское.

Сегодня, как и 100 лет назад, армянские элиты рассчитывают на обещания и посулы западных стран и слепо следуют их сценарию. 100 лет назад подобное закончилось геноцидом и потерей огромных территорий. Сейчас это может закончиться полным истреблением и исчезновением страны. Этого не видит только слепой. В 1988 году, когда карабахская война только начиналась, тысячи азербайджанцев двинулись походом из Агдама на Аскеран. Их уже встречали вооруженные местные армяне и милиция. Бойня с тысячами жертв была неизбежна. И тут на крышу грузовика поднялась простая азербайджанская женщина, Герой Социалистического труда, председатель колхоза Хураман Абасова. Она бросила между противостоящими мужчинами женский платок, что по кавказским обычаям означало конец драки. Жители разошлись по домам, и многие жизни были сохранены. Евгений Евтушенко посвятил этой женщине стихотворение "Платок". "Такой обычай выстрадан Кавказом: Когда резня, когда погром жесток, Швыряет милосердный женский разум Свой непересекаемый платок... Ханум, мир на надёжном волоске, когда с толпой, ревущей в поединке, На непересекаемом платке Нам шепчут на армянском языке Твои азербайджанские сединки!"

Найдется ли сейчас новая Хураман, которая своим платком остановит новую приближающуюся бойню? И, главное, прислушаются и подчиняться ли современные азербайджанцы и армяне древнему кавказскому обычаю?

Страшно подумать, что сейчас обеими сторонами уже забыты обычаи предков, которые давали своим народам разум, волю, чувство справедливости и правды. Современные технологии превращают людей в толпу, лишенную разума. А надежды предотвратить катастрофу становится все меньше.