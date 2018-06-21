Мировые державы должны принудить Армению к выполнению резолюций Совбеза ООН

Заявления официальных лиц Европейского союза(ЕС) о необходимости мирного решения нагорно-карабахского конфликта, говорит о том, что регион Южного Кавказа представляет особый интерес для стран европейского континента.

Об этом сказал Day.Az независимый политолог Бахадур Ниязов.

По его словам, принципиальную значимость представляют заявления ЕС о необходимости скорейшего политического урегулирования конфликта в соответствии с законами международного права.

"Азербайджан - как гарант энергетической безопасности и важный стратегический партнер на Южном Кавказе завоевал доверие Европы.То, что ЕС поддерживает территориальную целостность Азербайджна и выступает за нерушимость азербайджанских границ - объективная оценка европейского мира. Многолетнюю проблему необходимо решать за столом переговоров, и в этом мнении, сходятся все ведущие мировые державы. Объективный подход в решении сложного регионального конфликта - результат грамотной политики азербайджанского руководства. Считаю, что глобальные игроки должны оказать воздействие на Армению и заставить ее выполнить требования резолюций Совбеза ООН", - сказал наш собеседник.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова