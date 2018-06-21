Как французский азербайджанофоб Энгель армянскую фамилию взял - ДЕТАЛИ

Депутат Европейского парламента, руководитель так называемой группы дружбы дружбы с Карабахом, небезызвестный азербайджанфоб и, как следствие, армянофил Франк Энгель встал на путь полной армянизации. В последний год трансформация этого господина шла полным ходом, и на сегодня все, что оставалось в нем от люксембуржца, это была его фамилия. Но и ею он решил пожертвовать.

Как с радостью сообщил своим читателям в Twitter глава пресс-службы МИД Армении Тигран Балаян, он побывал в гостях у Энгеля и его жены-армянки и увидел на двери их резиденции в Брюсселе надпись, которая заставила его прослезиться от умиления. На входной двери было написано "Энгельяны".

"Здорово гостить у Энгельянов в их брюссельской резиденции", - подписал фотографию Балаян...

Энгель давно и упорно трудится на проармянской ниве, но активная фаза превращения его в Энгеляна началась после знакомства с прекрасной Татев. Произошло это сразу после апрельских боев, и будущий муж навсегда покорил сердце девушки заверением, что готов одеть военную форму, лишь бы азербайджанцы не взяли больше ни миллиметра. Ну какой же он Энгель, он же свой, он Энгелян!

Прежние похождения будущего Энгеляна в оккупированном Карабахе влияли лишь на состояние финансов евродепутата, но не затрагивали фамилию, доставшуюся от папы. Встреча же с прекрасной армянской заставила Франка пойти до конца и сделать последний шаг к полному обармяниванию - добавить к фамилии армянское окончание. Потому как какой ты армянин, если ты не "ян".

С такой фамилией также легче руководить художественной самодеятельностью, которой Энгелян занимается в Европарламенте, считая, правда, что возглавляет группу дружбы с "Арцахом", которой де-юре вообще-то не существует. Нездоровые чувства к Армении сделали депутата от Люксембурга настоящей звездой. И было бы нечестно не возложить на алтарь армянства последние крохи - фамилию.

В конце концов, что за проблема - для армянских заказчиков он Энгелян, а когда нужно будет, снова станет Энгелем. Делов то.

Кстати, медовый месяц трансформер Энгелян и его прекрасная Татев провели на оккупированных территориях Азербайджана. Правда, и свадьбу он грозился устроить именно там, но, видимо, гости отказались массово записываться в "черный список" азербайджанского МИДа, и потому торжество устроили в Армении.

Как умильно сообщают армянские СМИ, пара подумывает над тем, какую фамилию (!) дать своим будущим детям. Возможно, их фамилия будет оканчиваться на "ян".

Да, обычно выбирают ребенку имя, а с фамилией как бы и так все ясно. Но любовь к Армении требует жертв.

Всего-то две буквы, может, никто и не заметит.

Зульфугар Ибрагимов