Эльмар Мамедъяров на переговорах в Минске
В Минске состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Беларуси - Эльмара Мамедъярова и Владимира Макея. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметив, что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, министры подчеркнули что между Азербайджаном и Беларусью существуют отношения дружбы и партнерства, опирающиеся на взаимопонимание и доверие, приветствовали диалог высокого уровня между странами, отметили успешное развитие двустороннего сотрудничество во всех сферах согласно воле глав государств, подчеркнули успешное сотрудничество стран в рамках международных организаций, важность продолжения взаимной поддержки.
В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями министров по вопросам региональной и международной повестки.
Напомним, что азербайджанская делегация, возглавляемая министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым, прибыла сегодня с официальным визитом в Минск.
21-22 июня Мамедъяров примет участие в неофициальной встрече министров иностранных дел стран "Восточного партнерства".
В рамках визита запланировано выступление и ряд встреч главы МИД Азербайджана.
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