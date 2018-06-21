Президент Ильхам Алиев выделил дополнительные средства на строительство автодороги Демирчи-Лахыдж

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению строительства автомобильной дороги Демирчи-Лахыдж, соединяющей село Демирчи Шамахинского района и село Лахыдж Исмаиллинского района, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что с целью продолжения строительства автомобильной дороги Демирчи-Лахыдж общей протяженностью 22 километра, соединяющей село Демирчи Шамахинского района и село Лахыдж Исмаиллинского района, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 13,7 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.