ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 90 раз, сообщает в пятницу министерство обороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Иджеванского районов, в селе Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гызылгаджылы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Агдам Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гекарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Джевахирли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

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