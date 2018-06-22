Новруз Мамедов: Азербайджан встал на путь тесного сотрудничества с Западом

22 июня 2018 11:09

Азербайджан встал на путь тесного сотрудничества с Западом, и до сегодняшнего дня не изменил своей позиции.

Об этом премьер-министр Новруз Мамедов сказал, выступая на региональном форуме CAMCA, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Азербайджан реализовал крупнейшие проекты в этом направлении. Предпринял очень важные шаги по восстановлению Шелкового пути между Востоком и Западом, реализации транспортного коридора Север-Юг. Азербайджан соединил Баку с Европой посредством железной дороги", - сказал Мамедов.

Он отметил, что Азербайджан расположен в самом сложном и важном пространстве в мире, на стыке Востока и Запада, ислама и христианства, и является богатой с точки зрения человеческих и природных ресурсов страной.

Премьер добавил, что Азербайджан осуществляет гигантские проекты в энергетической сфере. "Сегодня продолжением этих проектов являются TANAP и TAP. Можно было бы ожидать более сильной поддержки этих проектов странами, нуждающимися в энергоносителях, но, к сожалению, очевидно то, что порой мелкие чувства мешают таким большим целям", - сказал Новруз Мамедов.

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