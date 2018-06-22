Изменены правила вывешивания Государственного флага Азербайджана
22 июня 2018 11:16 277
Кабинет министров внес изменения в "Правила поднятия (вывешивания), спуска, хранения и производства Государственного флага Азербайджанской Республики".
Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В соответствии с решением, в части 12 -1 "Правил поднятия (вывешивания), спуска, хранения и производства Государственного флага Азербайджанской Республики", утвержденным решением Кабинета министров №55 от 25 марта 2005 года, слово "голубой" заменяется словом "зеленый".
Согласно изменению, если Государственный флаг вывешивается на стене здания вертикально и без флагштока, то слева должна находиться не голубая, а зеленая полоса флага.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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