Изменены правила вывешивания Государственного флага Азербайджана

Кабинет министров внес изменения в "Правила поднятия (вывешивания), спуска, хранения и производства Государственного флага Азербайджанской Республики".

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В соответствии с решением, в части 12 -1 "Правил поднятия (вывешивания), спуска, хранения и производства Государственного флага Азербайджанской Республики", утвержденным решением Кабинета министров №55 от 25 марта 2005 года, слово "голубой" заменяется словом "зеленый".

Согласно изменению, если Государственный флаг вывешивается на стене здания вертикально и без флагштока, то слева должна находиться не голубая, а зеленая полоса флага.