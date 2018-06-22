Новруз Мамедов: В международных отношениях практически нет понятия справедливости

22 июня 2018 11:23

В международных отношениях практически нет понятия справедливости.

Об этом премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов сказал, выступая в пятницу на региональном форуме CAMCA, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Премьер отметил, что Азербайджан предпринял очень большие шаги для обеспечения мира, безопасности, стабильности как в стране, так и в регионе. В то же время страна проводит крупнейшие международные мероприятия, превратившиеся в процесс по диалогу между цивилизациями.

"В мае мы отметили 100-летие Азербайджанской Демократической Республики. Азербайджанский народ 100 лет назад создал первую демократическую республику на Востоке, предоставил избирательное право женщинам. В 19-м веке азербайджанские литераторы, к примеру, Исмаил бек Гутгашынлы, писали произведения на французском языке.

Это олицетворение исторического отношения Азербайджана к Европе. Однако мы не видим справедливости в отношении к Азербайджану. Азербайджану была оказана определенная поддержка, но этой поддержки недостаточно. В европейской прессе длительное время идут публикации в связи с небольшим событием, однако невозможно увидеть фундаментальной публикации о более чем одном миллионе азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев", - сказал Мамедов.

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