Новруз Мамедов: В международных отношениях практически нет понятия справедливости

Премьер отметил, что Азербайджан предпринял очень большие шаги для обеспечения мира, безопасности, стабильности как в стране, так и в регионе. В то же время страна проводит крупнейшие международные мероприятия, превратившиеся в процесс по диалогу между цивилизациями.

"В мае мы отметили 100-летие Азербайджанской Демократической Республики. Азербайджанский народ 100 лет назад создал первую демократическую республику на Востоке, предоставил избирательное право женщинам. В 19-м веке азербайджанские литераторы, к примеру, Исмаил бек Гутгашынлы, писали произведения на французском языке.

Это олицетворение исторического отношения Азербайджана к Европе. Однако мы не видим справедливости в отношении к Азербайджану. Азербайджану была оказана определенная поддержка, но этой поддержки недостаточно. В европейской прессе длительное время идут публикации в связи с небольшим событием, однако невозможно увидеть фундаментальной публикации о более чем одном миллионе азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев", - сказал Мамедов.