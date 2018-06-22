Любитель марихуаны из команды Пашиняна снова рассмешил

Большевистские наклонности новых армянских властей уже превращаются в анекдот. Хотя самим армянам, конечно, не до смеха, когда они наблюдают за раскулачиванием, национализацией, борьбой с контрреволюцией и экспроприацией экспроприаторов. Похоже, труды вождя мирового пролетариата являются настольной книгой для вождя "освобожденной" Армении Никола Пашиняна и его некомпетентной команды. Осталось еще объявить коллективизацию, чтобы был полный набор и можно было приступить к строительству коммунизма в одной отдельно взятой стране.

Кстати, о команде.

Одним из ярых сторонников, так сказать, "национализации" является министр образования и науки РА Араик Арутюнян, прославившийся в Армении не какими-то заслугами, а призывами к легализации марихуаны. То, что такого деятеля назначили руководить образовательными учреждениями, многих сначала удивило. Но по мере развития событий, гражданам стало не до удивления.

Новый министр сразу взялся за тех самых "экспроприаторов" и представителей "загнивающего капитализма". В первую очередь вцепился в благотворительный фонд "Айб", совместно с Кембриджским университетом финансирующем программу элитарного образования. И сдал назад только после того, как фонд заявил о намерении отозвать свой капитал.

Но пространство для деятельности у любителя марихуаны достаточно большое.

Как пишет сайт shame.am, если бы Араик Арутюнян родился несколько десятилетий назад, был бы хорошим большевиком. Он представляет равенство именно сквозь призму большевизма: "Пусть все будут бедными, а богатых нужно раскулачить и сослать в Сибирь". И поскольку он заражен таким умонастроением, бельмом в его глазу стали так называемые "олигархические школы". Теперь министр говорит, что они пользовались теневым покровительством властей, периодически рекламировались и были вне конкуренции.

Это, естественно, формулировка Араика. В действительности все понимают, что означает "олигархическая" школа. Это те школы, директора которых, используя свои связи, смогли создать мало-мальски нормальные условия, поскольку в условиях мизерного государственного финансирования невозможно даже решить элементарные бытовые условия, не говоря о повышении качества образования.

Были также богачи и бизнесмены, решившие спонсировать школы, в которых они учились, и за счет этой помощи та или иная школа начала отличаться от соседних школ. Так что говорить о теневом содействии властей, по меньшей мере, смешно. Почему власть должна была скрывать свое содействие какой-либо школе? Наоборот, сделала бы все возможное, чтобы об этом знали все и служили примером для других.

Но Араику Арутюняну нужна другая картина. Ему везде мерещатся преступления и преступники. Если школа чуть лучше, значит, там обязательно есть коррупция. А когда все превратятся в развалюхи, тогда министр в должности любителя марихуаны спокойно вздохнет и заявит о своей крупной победе над буржуазией, пишет армянский сайт.

Одним словом, новые власти Армении не имеют возможности сделать так, чтобы всем было хорошо. Зато они могут организовать, чтобы всем было плохо. И тогда никто не будет протестовать и на кого-то обижаться.

А с легализацией марихуаны дела вообще пойдут на лад.

Зульфугар Ибрагимов