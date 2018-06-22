Любитель марихуаны из команды Пашиняна снова рассмешил

22 июня 2018 12:37

Большевистские наклонности новых армянских властей уже превращаются в анекдот. Хотя самим армянам, конечно, не до смеха, когда они наблюдают за раскулачиванием, национализацией, борьбой с контрреволюцией и экспроприацией экспроприаторов. Похоже, труды вождя мирового пролетариата являются настольной книгой для вождя "освобожденной" Армении Никола Пашиняна и его некомпетентной команды. Осталось еще объявить коллективизацию, чтобы был полный набор и можно было приступить к строительству коммунизма в одной отдельно взятой стране.

Кстати, о команде.

Одним из ярых сторонников, так сказать, "национализации" является министр образования и науки РА Араик Арутюнян, прославившийся в Армении не какими-то заслугами, а призывами к легализации марихуаны. То, что такого деятеля назначили руководить образовательными учреждениями, многих сначала удивило. Но по мере развития событий, гражданам стало не до удивления.

Скоро в Армении легализуют марихуану

Новый министр сразу взялся за тех самых "экспроприаторов" и представителей "загнивающего капитализма". В первую очередь вцепился в благотворительный фонд "Айб", совместно с Кембриджским университетом финансирующем программу элитарного образования. И сдал назад только после того, как фонд заявил о намерении отозвать свой капитал.

Но пространство для деятельности у любителя марихуаны достаточно большое.

Как пишет сайт shame.am, если бы Араик Арутюнян родился несколько десятилетий назад, был бы хорошим большевиком. Он представляет равенство именно сквозь призму большевизма: "Пусть все будут бедными, а богатых нужно раскулачить и сослать в Сибирь". И поскольку он заражен таким умонастроением, бельмом в его глазу стали так называемые "олигархические школы". Теперь министр говорит, что они пользовались теневым покровительством властей, периодически рекламировались и были вне конкуренции.

Это, естественно, формулировка Араика. В действительности все понимают, что означает "олигархическая" школа. Это те школы, директора которых, используя свои связи, смогли создать мало-мальски нормальные условия, поскольку в условиях мизерного государственного финансирования невозможно даже решить элементарные бытовые условия, не говоря о повышении качества образования.

Были также богачи и бизнесмены, решившие спонсировать школы, в которых они учились, и за счет этой помощи та или иная школа начала отличаться от соседних школ. Так что говорить о теневом содействии властей, по меньшей мере, смешно. Почему власть должна была скрывать свое содействие какой-либо школе? Наоборот, сделала бы все возможное, чтобы об этом знали все и служили примером для других.

Но Араику Арутюняну нужна другая картина. Ему везде мерещатся преступления и преступники. Если школа чуть лучше, значит, там обязательно есть коррупция. А когда все превратятся в развалюхи, тогда министр в должности любителя марихуаны спокойно вздохнет и заявит о своей крупной победе над буржуазией, пишет армянский сайт.

Одним словом, новые власти Армении не имеют возможности сделать так, чтобы всем было хорошо. Зато они могут организовать, чтобы всем было плохо. И тогда никто не будет протестовать и на кого-то обижаться.

А с легализацией марихуаны дела вообще пойдут на лад.

Зульфугар Ибрагимов

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