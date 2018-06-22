Закир Гасанов о значительном военном превосходстве Азербайджана над Арменией

В течение последних лет военный потенциал Азербайджана значительно увеличился, что существенно изменило военный баланс между Азербайджаном и Арменией в нашу пользу. Об этом министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сказал, делясь в преддверии отмечаемого 26 июня 100-летия создания Вооруженных сил Азербайджана видением основных приоритетов азербайджанской армии, а также рассказывая о проводимых успешных реформах, достижениях и предстоящих задачах, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Успехи, достигнутые в апреле 2016 года в Агдеринском, Физулинском и Джабраильском направлениях, а также в мае текущего года в Нахчыване, стали возможными в результате комплексных реформ, проводимых благодаря заботе и вниманию, оказываемым Верховным Главнокомандующим нашей армией. Оба исторических момента, которые я отметил, наглядно доказывают, что Азербайджанская Армия намного превосходит армянскую армию с точки зрения боеготовности, высокого боевого духа, морально-психологического состояния и профессионализма", - подчеркнул Гасанов.

Он отметил, что Азербайджан закупает современные боевые самолеты, боевые и военно-транспортные вертолеты, артиллерийские установки, бронетехнику, средства связи, беспилотные летательные аппараты из различных стран. "В то же время наша армия оснащается военной продукцией, изготавливаемой предприятиями министерства оборонной промышленности Азербайджана. Наряду с нашими партнерами, такими как Россия, Беларусь, Украина, мы также наращиваем наш военный потенциал в сотрудничестве с братской Турцией, Ираном, Пакистаном, Южной Африкой, Израилем и многими другими развитыми странами", - сказал Гасанов.

Министр добавил, что для сохранения боевого духа на высшем уровне среди военнослужащих в армии глубоко изучаются и пропагандируются богатый жизненный путь и деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева, пропагандируется внутренняя и внешняя политика, проводимая Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым во имя защиты и сохранения независимости и суверенитета, укрепления азербайджанского государства, его усилия для превращения армии в мощную силу, его любовь к народу, родной земле, борьба за освобождение территорий страны от армянской оккупации.

Закир Гасанов отметил, что государство делает все необходимое для усиления потенциала армии. "В стране, проживающей в условиях войны, в первую очередь внимание должно уделяться армейскому строительству. Сегодня в государственном бюджете Азербайджана военные затраты стоят на первом месте. С целью укрепления материально-технической базы армии и модернизации вооружения, начиная с 2014 года, каждый год в этом направлении осуществляются соответствующие мероприятия и при поддержке государства эта деятельность будет продолжена", - сказал он.

Глава минобороны подчеркнул, что оснащенная самым современным вооружением и военной техникой, имеющая большой патриотический дух, подготовленная с морально-психологической точки зрения Азербайджанская Армия готова и способна немедленно и с высоким профессионализмом выполнить любой приказ Президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами.

"Я заверяю, что весь личный состав Азербайджанской Армии готов оправдать оказанное ему доверие и восстановить территориальную целостность, освободив оккупированные территории. Наша армия, служащая с волей к победе, будет и впредь всегда радовать азербайджанский народ своими достижениями", - сказал министр обороны.