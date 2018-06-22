Пашиняна обещали засунуть в "мусорку" и "отдубасить"

Во время очередного заседания в суде по делу "Сасна црер" на днях была обнародована аудиозапись разговора двух членов группировки, в которой очень ясно были слышны следующие их слова: "Засуньте Никола в мусорное ведро, но не убивайте, как только выйду, я сам отдубасю его", передает Day.Az со ссылкой на shame.am.

Теперь авторы этого диалога, по всей видимости, уже на свободе, благодаря Николу Пашиняну. Но, похоже, не спешат отдубасить его. И не только не дубасят, но и их политическое крыло - "Учредительный парламент" - распространил новое заявление, в котором говорится, что группа Сефиляна "выражает полную солидарность и поддержку резким мерам, предпринятым в последние дни властями РА по обезвреживанию местных разбойничьих "князьков" и наделенных вооруженными бандами криминальных авторитетов и олигархов".

В этом абзаце самым типичным, разумеется, является выражение "вооруженные банды", поскольку, когда одна банда выражает свое высочайшее недовольство по поводу существования другой, надо предположить, что революция есть не что иное, как замена одной банды другой. И теперь пользующиеся поддержкой новых властей боевики оставляют за собой право заявить: "Секретариат УП подтверждает свою полную поддержку новым властям и, в частности, их шагам против вероятности контрреволюции и реванша, и всем тем, кто попытается вбить клин между "Учредительным парламентом" и Новым правительством, советует зря не тратить энергию".

Выходит, что есть силы, которые хотят вбить клин между избивающим и избиваемыми. Должно быть, эта сила - суд, публикующий подобные аудиозаписи и/или СМИ, распространяющие этот материал. Между тем, "Учредительный парламент" нынче требует у всех полного забвения, поскольку наличие любой неблагоприятной памяти будет считаться клином.

Постскриптум

Неудивительно, что сефиляноподобные элементы вкупе со своей организацией не говорят о геополитической ориентации Пашиняна. Но следует полагать, что они (прозападные русофобы, политическая цель которых - "деколонизация" Армении) поддержат Никола также в вопросе пророссийского курса. Поскольку они, по всей вероятности, свою свободу ценят больше принципов и принципиальности.