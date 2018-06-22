Масштабные учения инженерно-саперных войск ВС Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны, генерал-полковником Закиром Гасановым, части и подразделения инженерно-саперных войск Азербайджана сегодня провели специальные тактические учения. Об этом говорится в сообщении минобороны, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Основной целью учений является проверка на практике навыков командного состава в плане реализации инженерного обеспечения во время военных операций, совершенствование работы штабов с целью повышения боеготовности, принятие решения в соответствии с обстоятельствами, а также оценивание ситуации. Основное внимание во время учений было сосредоточено на выполнении инженерных заданий личным составом подразделений и повышении их морально-психологической выносливости.

Согласно плану, сначала воинская часть была приведена в состояние боеготовности, затем прошли тренировки по выполнению инженерных заданий операции.

В трех учебных пунктах были выполнены различные задания:

- В учебном пункте №1 - демонстрация подготовки подразделений с точки зрения инженерных особенностей района, а также проведение учений.

- В учебном пункте №2 - выполнение практических заданий инженерно-оборонительными подразделениями.

- В учебном пункте №3 - проведение подразделений через водные препятствия посредством понтонных мостов.



Во время выполнения заданий подразделения показали высокий профессионализм.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Нажмите на видео для просмотра:

